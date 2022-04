Da oggi e fino al 1 maggio ‘Basilicata free to move‘: concerti, spettacoli teatrali e laboratori per scoprire le bellezze della Basilicata

Tre giorni per scoprire le bellezze della Basilicata. Da oggi, venerdì 29 aprile, fino al primo maggio in piazza del Ferrarese si terranno concerti, spettacoli teatrali e laboratori dedicati alla scoperta della Basilicata e del suo straordinario patrimonio ambientale e culturale. “Basilicata free to move” è l’evento organizzato a Bari dall’APT - Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per promuovere la conoscenza di cinque parchi lucani: Pollino, Appennino Lucano-Val D’Agri-Lagonegrese, Vulture, Murgia materana e Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane.

Tantissimi gli appuntamenti in programma.

Venerdi 29 aprile

- Ore 17.30 “E’ Fatto il fatto”: spettacolo teatrale per bambini Una Produzione TeatroPAT Con Anna Onorati e Anna Demeo

- Ore 19.00 naugurazione con saluti istituzionali

- Ore 19.30 Videomapping

- Ore 19.30 Il vino è come il jazz Jazz Vulture quartet Davide Ragone - sax, Rocco Sinisgalli - basso, Massimo Oriolo - piano, Dario Satriani - tromba, Gabriele Crispino - batteria

- Ore 21.00 Accipiter in concerto Michela Labbate - voce, Domenico Piliero - fisarmonica e organetto, Domenico Dimilta - tammorra, Vito Dragonetti - basso elettrico, Domenico Imperatore - mandolino e flauti, Giovanni Guarino - percussioni, Silvio Digilio - tastiere, Pietro Varvarito - chitarra e voce.

Sabato 30 aprile

-Ore 10.00 Apertura stand

-Ore 11.00 Bambini, ragazzi e famiglie nel bosco. Laboratori con erbe officinali, castagno e miele

- Ore 17.30 “Bestiario” Spettacolo teatrale per bambini Una produzione Teatro Iac Con Nadia Casamassima e Barbara Scarciolla Adattamento drammaturgico e regia: Andrea Santantonio Musiche originali eseguite dal vivo: Tommaso di Marzio e Joseph Geoffriau Costumi: Nadia Casamassima Disegno luci: Joseph Geoffriau

-Ore 19.00 #tabulaDOT/ Degustazione di Origine Teatrale Una produzione Compagnia Teatrale Petra di e con Antonella Iallorenzi Disegno luce e scene: Angelo Piccinni

-Ore 20.30 Giornata Internazionale del Jazz Basilicata Jazz All stars Gianfranco Menzella - sax, Sandro Savino - pianoforte, Giuseppe Venezia - contrabbasso, Giovanni Scascia[1]macchia - batteria. Ospite: Kevin Grieco, chitarra

-Ore 21.00 Videomapping

-Ore 22.00 Open Sound Session Gaetano Dragotta - producer in arte Go-Dratta, Agostino Cortese - percussioni e cupa cupa, Alberico Larato - zampogna e lira

Domenica Primo Maggio

-Ore 10.00 Apertura stand

-Ore 11.00 Bambini, ragazzi e famiglie nel bosco. Laboratori con erbe officinali, castagno e miele

-Ore 19.30 Videomapping

-Ore 20.30 MateraElettrica – Basilicata, Terra di luce Badria Razem - voce, Rosalia Stellacci - voce, Mario Spada - voce, elettronica, Dario Logallo - elettronica, Tommaso Colafiglio - chitarra elettrica, elettronica, Fabrizio Festa - tastiere, elettronica, Donato Manco - batteria, hang drum.

Queste e altre informazioni sono visionabili sul sito www.basilicataturistica.it