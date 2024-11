"Bari, la città del Natale": stamattina la presentazione del grande cartellone di eventi che animeranno la città nel mese di festa dal 6 dicembre al 6 gennaio

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, alla presenza degli assessori alle Culture, allo Sviluppo locale e alla Giustizia e al benessere sociale, Paola Romano, Pietro Petruzzelli ed Elisabetta Vaccarella, del presidente di Amgas, Vanni Marzulli, e delle presidenti del Municipio I, Annamaria Ferretti, e II, Alessandra Lopez, “Bari, la città del Natale”, il denso programma di eventi, iniziative e attrazioni programmati per celebrare il lungo mese di feste, dal 6 dicembre al 6 gennaio.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale intende offrire ai baresi l’occasione di vivere le tradizioni e i riti legati al Natale a Bari, senza tralasciare gli aspetti più attrattivi e magici dei colori e dei riti di questo periodo di festa, con l’obiettivo di animare la città e richiamare visitatori e turisti. Attrazioni e tradizioni saranno i due temi portanti dell’intero programma, costruito per far conoscere il Natale barese ai più piccoli e alle loro famiglie. Ci saranno piazze e strade illuminate, l’evento dell’accensione dell’albero di Natale, previsto per il 6 dicembre, giorno di San Nicola, in una piazza del Ferrarese incantata dal disegno di un giardino d’inverno che accoglie in un percorso ideale i cittadini nel cuore della città vecchia.

Le strade dello shopping saranno illuminate da un allestimento inedito e non mancheranno concerti, laboratori e attività per bambini nel villaggio di Babbo Natale - allestito anche quest’anno a cura di Kiasso eventi - attrazioni ludiche, mercatini diffusi e il primo vero “Natale in riva al mare”, organizzato dall’associazione Smile Puglia ETS sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Tutto questo e tanto altro sarà il Natale a Bari 2024, organizzato dal Comune di Bari con la collaborazione di AMGAS e diffuso in tutta la città grazie alle attività organizzate dai cinque Municipi, che in queste ore stanno completando il programma delle prossime settimane.

“Quest’anno abbiamo voluto lavorare di concerto non solo tra assessorati ma anche con i Municipi e tutti i soggetti pubblici e privati che contribuiscono al programma complessivo degli eventi del Natale - ha esordito Paola Romano -. È un cartellone ricchissimo che dal 6 dicembre al 6 gennaio animerà tutti i quartieri di Bari perché crediamo che tutte le persone, a prescindere dal territorio in cui vivono, debbano sentirsi partecipi dell’atmosfera tipica di questo periodo dell’anno. Per noi, da dieci anni a questa parte, il Natale si lega indissolubilmente a San Nicola e alle tradizioni proprie della nostra città, con l’avvio del cartellone nel giorno dedicato al Santo Patrono in piazza del Ferrarese. Anche quest’anno sarà l’accensione dell’albero a dare il via a tutti gli eventi, mentre le attività del Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, inizieranno sabato 7 dicembre con un programma gratuito incentrato sulle tradizioni del Natale e pensato in special modo per i più piccoli. Per un mese la nostra città proporrà un’offerta culturale e di intrattenimento che siamo certi potrà incontrare i gusti tanto dei baresi quanto dei visitatori che sceglieranno di trascorrere qualche giorno in città”.

“Il nostro obiettivo è continuare a rendere attrattiva la nostra città sviluppando un'offerta diffusa su tutto il territorio - ha spiegato Pietro Petruzzelli - Due le principali novità del Natale a Bari di quest’anno: abbiamo scelto di portare un pezzo di magia natalizia sulla spiaggia, a Pane e Pomodoro, dove grazie all’associazione Smile allestiremo l’area con un albero di natale, i mercatini e altre attrazioni a tema natalizio e organizzeremo una serie di iniziative che puntano proprio a far vivere ai baresi un Natale nuovo, valorizzando il rapporto dei cittadini con il mare e provando a stimolare occasioni di aggregazione in più parti della città. Con lo stesso obiettivo abbiamo lavorato sui mercatini di Natale, che saranno tanti, diversi e assortiti. Quest’anno, oltre al classico mercato di artigianato lungo via Venezia, i mercatini animeranno tantissime piazze in tutta la città, organizzati anche con la collaborazione delle associazioni e dei Municipi.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli imprenditori, gli operatori economici e le associazioni di categoria che rappresentano quel tessuto economico e sociale che ha scelto, ormai da tempo, di investire sulla città per accompagnarla in un percorso di crescita. Ognuno per quello che può, ma ancora una volta registriamo una grande partecipazione attraverso azioni di sponsorizzazione che ci aiuteranno a rendere Bari più bella e attrattiva. Ci auguriamo che anche quest’anno siano tantissimi i visitatori che arriveranno in città e che si possa consolidare il brand che negli ultimi anni ha caratterizzato Bari, come la città del Natale”.

“Natale è la festa dei bambini ed è a loro che abbiamo deciso di dedicare prevalentemente le attività del Welfare per fare in modo che possano stare insieme e sentirsi protagonisti, assieme alle loro famiglie, di questo speciale periodo dell’anno - ha proseguito Elisabetta Vaccarella -. Per questo abbiamo pensato di dar vita a momenti che spaziano dal gioco all’arte e alla cultura. Partiremo il 5 dicembre, vigilia di San Nicola, con l’ormai tradizionale veglia nella Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze in cui 50 tra bambini e ragazzi saranno coinvolti nell’ascolto e nella lettura di storie provenienti da tutto il mondo, che testimoniano i valori della solidarietà e dell’intercultura. Alla lettura e al mondo dei libri sarà dedicata anche la tombolata organizzata in due giornate diverse, mentre saranno 600 i minori che assisteranno alla proiezione del film natalizio della Disney. Nel frattempo stiamo lavorando all’organizzazione dei tradizionali momenti conviviali per le persone più vulnerabili, perché crediamo che la socialità, solidarietà e l’inclusione siano gli aspetti più importanti dello spirito del Natale”.

“Anche quest'anno Amgas conferma il suo impegno per donare alla città una magica atmosfera natalizia - ha concluso Vanni Marzulli -. Lavorando sui valori, sul massimo rispetto dei luoghi e su una profonda conoscenza della città, nel tempo abbiamo dato vita a dei veri e propri rituali che sono entrati a far parte della tradizione della nostra comunità: il grande albero in piazza del Ferrarese, l’accensione insieme al sindaco, le passeggiate e i selfie sotto le luci natalizie della città vecchia.

A Natale e ogni giorno dell’anno, l’energia di Bari è al servizio della città e di tutta la comunità barese”.

Al termine della conferenza stampa, ha preso la parola Anthony Liuzzi, direttore marketing di Kiasso eventi srl (che cura l’allestimento e il programma degli eventi del Villaggi do Babbo Natale), per illustrare le principali novità di questa edizione di Christmas in Wonderland.

“CHRISTMAS IN WONDERLAND: LA VERA STORIA DEL NATALE”

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN PIAZZA UMBERTO

DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Bari si prepara a vivere un Natale indimenticabile con “Christmas in Wonderland: La vera storia del Natale”, l’evento che dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 trasformerà piazza Umberto in un incantevole villaggio natalizio. Questa edizione, in particolare, si propone di combinare la magia fiabesca delle festività con un tocco di autenticità, per offrire ai visitatori un’esperienza unica.

L’allestimento di quest’anno celebra il Natale tradizionale, con un’attenzione particolare alle radici storiche e culturali delle festività. In piazza Umberto i visitatori potranno trovare:

villaggi innevati e casette in legno decorate con cura

scenografie immersive, proiezioni di storie antiche e melodie natalizie eseguite con strumenti tradizionali

“La casa di Babbo Natale”, il cuore pulsante del villaggio, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine in un’atmosfera fiabesca

installazioni come il ring luminoso e un grande fiocco di neve luminoso che diverrà simbolo dell’evento.

Il villaggio sarà corredato inoltre da tre set immersivi e fotografici - White Christmas, Colorful Xmas e Glamour Christmas - per catturare ricordi indimenticabili, e da un palco centrale, che ospiterà spettacoli live e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Nella Casa degli Elfi si svolgeranno le attività educative e ludiche per i più piccoli.

Un fitto programma di attività, pensate per intrattenere grandi e piccoli, animerà il Villaggio con:

laboratori creativi: ogni giorno, i bambini potranno realizzare decorazioni e piccoli doni insieme agli Elfi

spettacoli teatrali: musical come “Christmas Carol” e “Alice in Wonderland” arricchiranno l’atmosfera natalizia

“Christmas Pop Show”: un live show con le hit natalizie più amate

special days: giornate dedicate a ospiti speciali e performance straordinarie, come ballerine sui Carillon e le parate con Babbo Natale e la Befana.

Gli orari

dal lunedì al venerdì: 16- 21.

sabato e domenica: 9- 22.

orari speciali il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.

L’inaugurazione ufficiale del villaggio è prevista per il 7 dicembre alle ore 18:00.

Il programma completo degli appuntamenti è su www.nataleabari.it

IL GRANDE ALBERO DELLA CITTÀ DEL NATALE

6 DICEMBRE - PIAZZA DEL FERRARESE

Una tradizione recente, cui i baresi sono ormai affezionati, è senz’altro l’illuminazione del grande albero di Natale della città la sera del 6 dicembre, data in cui si festeggia San Nicola. A partire dalle ore 20, in piazza del Ferrarese, alla presenza del sindaco Vito Leccese, tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo grande momento di comunità e di magia che per Bari segna l’inizio del Natale.

Il concept creativo celebra Bari e la sua gente, la fonte di energia più potente della città. Luci, immagini e musica saranno protagoniste di uno show che trasmette un messaggio di amore e cura, orgoglio e speranza.

La novità di quest’anno è l’impiego dell’intelligenza artificiale per realizzare una parte dello spettacolo in un crescendo di emozione e stupore.

A completare l’allestimento scenografico di piazza del Ferrarese, sulle pareti dei palazzi che circondano l’albero saranno proiettate scenografie luminose a tema natalizio.

L’accensione dell’albero di Natale | Spettacoli quotidiani e concerti in piazza

Dal 7 al 23 dicembre, per 5 volte al giorno (ore 18-19-20-21-22), si ripeterà l’accensione dell’albero di Natale con un mini show di 3 minuti che unisce musica e giochi.

A piedi del grande albero, su un palco allestito, sabato 7 e sabato 21 dicembre, si terranno due spettacoli offerti da Amgas che animeranno la piazza a ritmo di musica.

7 dicembre | Renato Ciardo e I Paipers-Xmas Edition

Si parte con un’ouverture di Renato Ciardo che reinterpreterà il brano Last Christmas di George Michael in chiave tutta barese; a seguire l’esibizione de I Paipers che, con le irresistibili atmosfere stile Dolce Vita, faranno ballare e scatenare cittadini e turisti con uno speciale tutto dedicato ai brani natalizi più amati di sempre.

21 dicembre | Bogo & The Swindlers

Lo show dei Bogo & The Swindlers è un viaggio tra le note dello Swing, Surf, Rock’n Roll, fino alle sonorità Blue Beat giamaicane. Il sound che ha caratterizzato gli anni ‘50 e ‘60 rivive in uno spettacolo pensato per far ballare e divertire tutte le generazioni.

NATALE IN RIVA AL MARE

SPIAGGIA DI PANE E POMODORO

Per la prima volta un grande albero di Natale sarà posizionato sulla spiaggia di Pane e pomodoro su iniziativa dell’associazione Smile Puglia ETS.

L’allestimento e gli addobbi saranno eseguiti grazie al coinvolgimento di scuole e associazioni del territorio attraverso l’arte del riciclo creativo.

A partire dal 6 dicembre le attività si svolgeranno le mattine dei weekend e dei giorni festivi.

Di seguito il programma degli appuntamenti, suscettibile di variazioni in base alle condizioni meteo:

5 dicembre

ore 11 - inaugurazione con allestimento del grande albero di Natale e accensione delle luminarie a cura dell’associazione Smile Puglia ETS, in collaborazione con le scuole e le associazioni di volontariato locali

7 e 8 dicembre

Laboratori di cartapesta “Crea il tuo addobbo”

ore 12-15 - aperitivo augurale con djset

14 e 15 dicembre

Babbo Natale per foto

Laboratorio “Scrivi la letterina”

Gioco degli scacchi gigante

21 dicembre

Tombolata gigante con Babbo Natale

22 dicembre

Babbo Natale per foto

ore 16 - “Cerimonia delle lanterne” a cura dell’associazione LILT

Tombolata gigante

24 e 25 dicembre

Babbo Natale per foto

ore 12-15 - aperitivo augurale con djset

27 dicembre

Incontro di sensibilizzazione su fibromialgia e dolore cronico con il Comitato Fibromialgici Uniti

(CFU)

28 dicembre

ore 10.30 - allenamento Disc dog con K1 dog

29 dicembre

ore 10-13 - sensibilizzazione cittadina a tema ambientale a cura dell’associazione Plastic Free

31 dicembre

ore 12-15 - aperitivo augurale con djset

1 gennaio 2025

Bagno in mare al termine della Marcialonga

ore 12-15 - aperitivo augurale con djset

Attività con UISP

2 gennaio 2025

ore 10-12 - clean up della spiaggia a cura dell’associazione Plastic Free

Smontaggio dell’albero e consegna dei doni rimasti sotto l’albero alla CARITAS

In base alle condizioni meteo, nei weekend l’arrivo dei Babbo Natale dal mare sui sup a cura di Ikemana Surf and Skate.

Inoltre, sono in fase di definizione ulteriori appuntamenti: mercatini di prodotti artigianali, degustazione di pane e pomodoro condito con varie golosità, passeggiata con i pattini, pedalata ecologica, attività sportive e di benessere e laboratorio “Scrivi la letterina a Babbo Natale”, anche in inglese.

STRADE E PIAZZE ILLUMINATE A BARI, LA CITTÀ DEL NATALE

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha provveduto a predisporre un allestimento luminoso delle principali vie dello shopping: via Sparano e via Argiro. Contestualmente, grazie a un accordo quadro, saranno illuminate anche via Manzoni e viale Japigia.

In questi giorni sono in corso di montaggio installazioni luminose differenti per ogni strada, con l’impiego di 14.000 metri di fili e oltre 400.000 led.

Amgas, invece, accanto all’illuminazione della facciata di Palazzo di Città, curerà anche l’illuminazione dei luoghi più suggestivi della Città vecchia. Tetti luminosi creati con tendine di luci led calde, a basso consumo energetico, illumineranno le seguenti strade e piazze:

piazza Mercantile

via Vallisa

strada Filioli

via Roberto il Guiscardo

da Arco di piazza Chiurlia fino a Castello Svevo, girando da via Dottula fino alla Cattedrale via Re Manfredi

via del Carmine

strada Palazzo di Città

via Gironda

strada degli Orefici

Portico del Pellegrino.

In piazza del Ferrarese sarà inoltre presente “Casa Amgas”, l’info point dove l’azienda svolgerà attività di branding e profilazione contatti. Una serra in stile inglese, di 30 metri quadrati, priva di barriere architettoniche e circondata all’esterno da 100 piante (arbusti e conifere) e 5.000 luci led calde, a basso consumo energetico.

MERCATINI DI NATALE DIFFUSI

Come ogni anno, l’assessorato allo Sviluppo economico curerà i mercatini di Natale. Oltre alla consueta formazione in via Venezia a Bari vecchia, con 30 operatori selezionati che esporranno prodotti di artigianato artistico locale e prodotti enogastronomici tipici del territorio, per questo Natale ha attivato collaborazioni con altre realtà che allestiranno mercatini diffusi in città.

Mercatini a tema sono previsti in piazza Diaz, a Pane e Pomodoro, nella Corte del Catapano e in piazza Eroi del Mare, dove la Coldiretti allestirà un mercato a km 0 nelle giornate a ridosso delle festività.

A cura dei Municipi saranno invece allestiti mercatini in piazza Umberto, e nei fine settimana del mese di festa, anche in piazza Garibaldi, piazza Massari e piazza della Torre.

In allegato il programma degli appuntamenti natalizi promossi dal Welfare e il calendario degli eventi organizzati dai 5 Municipi cittadini, con le dichiarazioni delle 5 presidenti.