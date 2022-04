"Bansky realismo capitalista" domani alle 9.45 nel Teatro margherita la preview per la stampa - a seguire gli altri appuntamenti

Domani, sabato 9 aprile, alle ore 9.45, all’interno del Teatro Margherita (ingresso area platea) si terrà la preview riservata alla stampa della mostra BANKSY realismo capitalista.

La mostra, per la prima volta a Bari, è curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, promossa dalla Città di Bari, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi con il supporto territoriale di Cime, il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Pugliapromozione, nell'ambito del POC PUGLIA 2014/2020 - Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche e Atos Italia, e la partecipazione della Fondazione Enzo Hruby.

All’incontro con la stampa interverranno:

Antonio Decaro - sindaco di Bari

Michele Emiliano - presidente Regione Puglia

Luca Scandale - presidente PugliaPromozione

Giuseppe Di Franco - amministratore delegato di Atos Italia

Pietro Folena - presidente associazione MetaMorfosi

Stefano Antonelli - curatore

Gianluca Marziani - curatore

A seguire, alle ore 12, alle presenza del sindaco Antonio Decaro, dell’assessora alle Culture Ines Pierucci, della consigliera delegata alla Cultura della Regione Puglia Grazia di Bari e del presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso, si terrà il taglio del nastro e, a partire dalle 13, la mostra sarà aperta al pubblico con un biglietto di ingresso al costo di 10 euro.